Stargate Bridged USDT ราคา (USDT)
ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged USDT (USDT) วันนี้ $ 0.999232, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDT เป็น USD คือ $ 0.999232 ต่อ USDT.
Stargate Bridged USDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,473,084 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.47M USDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDT เทรดระหว่าง $ 0.991182 (ต่ำ) กับ $ 1.009 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.44 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.828793
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDT เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 559.98K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Bridged USDT คือ $ 2.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 559.98K อุปทานหมุนเวียนของ USDT คือ 2.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 2474991.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.47M
-0.00%
+0.55%
-0.22%
-0.22%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00541669
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016063653
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0153252211
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000325464688361
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00541669
|+0.55%
|30 วัน
|$ -0.0016063653
|-0.16%
|60 วัน
|$ +0.0153252211
|+1.53%
|90 วัน
|$ -0.0000325464688361
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Stargate Bridged USDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Stargate Bridged USDT คือเท่าไร?
Stargate Bridged USDT ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.27095303169956608000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.54% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
USDT เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.54% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก USDT กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
Stargate Bridged USDT มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem อย่างไร?
ในกลุ่ม XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem USDT แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ Stargate Bridged USDT ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿79870117.85796260496000 ส่งผลให้ USDT อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿32.01097219451142408000 ถึง ฿32.58641797799196000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
USDT มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
Stargate Bridged USDT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ USDT อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2474991.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
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