ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged USDT วันนี้ คือ 0.999232 USD มูลค่าตลาด USDT เท่ากับ 2,473,084 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged USDT วันนี้ คือ 0.999232 USD มูลค่าตลาด USDT เท่ากับ 2,473,084 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDT

ข้อมูลราคา USDT

USDT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDT

โทเคโนมิกส์ USDT

การคาดการณ์ราคา USDT

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Stargate Bridged USDT โลโก้

Stargate Bridged USDT ราคา (USDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDT เป็น USD

$0.999269
$0.999269$0.999269
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stargate Bridged USDT (USDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:32:55 (UTC+8)

ราคา Stargate Bridged USDT วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stargate Bridged USDT (USDT) วันนี้ $ 0.999232, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDT เป็น USD คือ $ 0.999232 ต่อ USDT.

Stargate Bridged USDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,473,084 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.47M USDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDT เทรดระหว่าง $ 0.991182 (ต่ำ) กับ $ 1.009 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.44 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.828793

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDT เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 559.98K.

Stargate Bridged USDT (USDT) ข้อมูลการตลาด

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 559.98K
$ 559.98K$ 559.98K

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

2.47M
2.47M 2.47M

2,474,991.0
2,474,991.0 2,474,991.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Bridged USDT คือ $ 2.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 559.98K อุปทานหมุนเวียนของ USDT คือ 2.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 2474991.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.47M

ประวัติราคา Stargate Bridged USDT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.991182
$ 0.991182$ 0.991182
ต่ำสุด 24h
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
สูงสุด 24h

$ 0.991182
$ 0.991182$ 0.991182

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.828793
$ 0.828793$ 0.828793

-0.00%

+0.55%

-0.22%

-0.22%

ประวัติราคา Stargate Bridged USDT (USDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00541669
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016063653
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0153252211
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000325464688361

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00541669+0.55%
30 วัน$ -0.0016063653-0.16%
60 วัน$ +0.0153252211+1.53%
90 วัน$ -0.0000325464688361-0.00%

การคาดการณ์ราคา Stargate Bridged USDT

การคาดการณ์ราคา Stargate Bridged USDT (USDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stargate Bridged USDT (USDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stargate Bridged USDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stargate Bridged USDT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stargate Bridged USDT

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Stargate Bridged USDT (USDT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDT

เกี่ยวกับ Stargate Bridged USDT

ราคาปัจจุบันของ Stargate Bridged USDT คือเท่าไร?

Stargate Bridged USDT ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.27095303169956608000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.54% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

USDT เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.54% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก USDT กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Stargate Bridged USDT มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem USDT แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Stargate Bridged USDT ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿79870117.85796260496000 ส่งผลให้ USDT อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿32.01097219451142408000 ถึง ฿32.58641797799196000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

USDT มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Stargate Bridged USDT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ USDT อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2474991.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stargate Bridged USDT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:32:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stargate Bridged USDT (USDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stargate Bridged USDT

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039001
$0.039001$0.039001

+134.95%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06806
$0.06806$0.06806

-4.38%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001796
$0.001796$0.001796

-25.93%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008036
$0.008036$0.008036

-8.47%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01784
$0.01784$0.01784

+154.49%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039001
$0.039001$0.039001

+134.95%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002914
$0.0002914$0.0002914

+92.98%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2117
$1.2117$1.2117

+59.43%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01550
$0.01550$0.01550

+40.90%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?