Wrapped Circle xStock ราคา (WCRCLX)
ราคาปัจจุบัน Wrapped Circle xStock (WCRCLX) วันนี้ $ 71.92, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WCRCLX เป็น USD คือ $ 71.92 ต่อ WCRCLX.
Wrapped Circle xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 203,186 ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WCRCLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WCRCLX เทรดระหว่าง $ 71.07 (ต่ำ) กับ $ 72.37 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 76.1 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 61.74
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WCRCLX เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.45K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Circle xStock คือ $ 203.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.45K อุปทานหมุนเวียนของ WCRCLX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2825.227834741492 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 203.19K
-0.01%
+0.55%
+6.37%
+6.37%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Circle xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.395152
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Circle xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Circle xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Circle xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.00162093944043
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.395152
|+0.55%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ +0.00162093944043
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Circle xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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มูลค่าปัจจุบันของ Wrapped Circle xStock วันนี้เป็นเท่าไร?
วันนี้ Wrapped Circle xStock เทรดที่ราคา ฿2322.6875321671856000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ WCRCLX มีความผันผวนมากแค่ไหน?
อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด
วันนี้ Wrapped Circle xStock มีสภาพคล่องอย่างไร?
Wrapped Circle xStock มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ WCRCLX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2295.2364142258326000 ถึง ฿2337.2204769596666000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้
ปริมาณการซื้อขายของ WCRCLX ในวันนี้เป็นเท่าไร?
ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Wrapped Circle xStock อย่างไร?
ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ WCRCLX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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