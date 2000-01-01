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أعلى النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05405
+%0,28
+%0,62
+%1,61
$ 1,25B
$ 1,12M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5792
+%0,07
+%3,80
+%10,79
$ 380,37M
$ 258,94K
3
OP
OP
OP
$ 0,08393
-%0,10
-%0,59
-%6,56
$ 180,64M
$ 667,74K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0,17352
-%0,33
+%2,42
+%33,53
$ 174,23M
$ 763,52K
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0,04265
%0,00
+%0,02
-%11,53
$ 30,23M
$ 1,81M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0,0132
%0,00
-%11,03
+%1,84
$ 29,69M
$ 16,26M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0,07658
+%0,20
-%3,05
-%4,72
$ 23,18M
$ 1,12M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0,01767
+%0,34
-%0,28
-%0,56
$ 17,66M
$ 3,51M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,4588
+%1,05
-%3,37
-%4,19
$ 12,29M
$ 38,61K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0,1718
+%0,52
-%5,77
+%3,22
$ 7,45M
$ 448,51K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0,00891001
-%0,33
+%0,02
+%3,20
$ 5,35M
$ 749,98K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0,002959
+%0,20
-%1,30
-%3,92
$ 5,13M
$ 5,56M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,007469
+%0,15
-%3,19
-%5,02
$ 3,74M
$ 7,07M
14
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0,00250365
+%0,33
+%0,98
+%198,66
$ 2,50M
$ 46,97K
15
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0,00213732
+%0,49
+%0,26
+%37,94
$ 1,94M
$ 17,01K
16
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0,00341423
%0,00
%0,00
+%4,59
$ 1,87M
$ 68,28
17
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0,000000000009417
-%0,85
-%0,11
-%2,66
$ 1,64M
$ 6.164,30T
18
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0,00162512
+%0,08
+%0,02
+%24,88
$ 1,61M
$ 2,28K
19
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0,00146195
%0,00
--
+%6,57
$ 1,46M
$ 1,26
20
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0,00142242
+%0,13
+%0,17
+%10,02
$ 1,36M
$ 12,08K
21
Vader
Vader
VADER
$ 0,00099172
+%0,23
+%0,11
+%12,70
$ 987,55K
$ 5,39K
22
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0,0009177
-%0,48
-%0,15
-%28,80
$ 916,50K
$ 15,87K
23
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0,00083759
-%12,98
-%0,10
-%13,51
$ 837,59K
$ 13,40K
24
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0,00081007
+%0,18
+%0,01
-%8,69
$ 810,07K
$ 10,96K
25
NODE
NODE
NODE
$ 0,005881
+%0,24
+%0,36
+%0,34
$ 785,01K
$ 10,31M
26
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0,00069662
+%0,19
-%0,44
-%40,21
$ 675,52K
$ 9,41K
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0,00065084
+%0,72
--
+%9,73
$ 650,67K
$ 54,84
28
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0,0009262
+%5,99
+%0,36
-%10,33
$ 642,30K
$ 136,24K
29
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0,00075083
+%0,17
+%0,03
+%3,62
$ 579,08K
$ 457,73K
30
ARC
ARC
ARC
$ 0,000519
%0,00
+%0,97
-%0,95
$ 534,57K
$ 2,44M
31
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0,00052333
-%14,32
+%0,41
+%35,89
$ 523,38K
$ 47,08K
32
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0,00092288
+%0,15
+%0,07
-%0,47
$ 426,87K
$ 1,17K
33
VPay
VPay
VPAY
$ 0,0004033
+%0,34
-%0,03
+%5,40
$ 403,00K
$ 2,42K
34
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0,00048397
+%0,11
+%0,03
+%6,92
$ 362,88K
$ 8,98K
35
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0,00034005
+%1,17
-%0,07
+%1,14
$ 340,16K
$ 6,53K
36
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0,00033757
+%0,11
+%0,01
+%5,02
$ 335,21K
$ 1,67K
37
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0,00172783
+%2,47
-%0,06
-%5,51
$ 334,39K
$ 20,06K
38
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0,00039132
%0,00
+%0,04
-%0,17
$ 320,93K
$ 374,68
39
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0,00029745
%0,00
--
+%3,89
$ 297,45K
$ 7,96
40
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0,00029712
+%0,21
+%0,03
+%7,47
$ 296,92K
$ 1,30K
41
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0,00028221
-%0,25
+%0,03
+%7,48
$ 273,02K
$ 211,15
42
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0,00062291
+%0,17
+%0,04
+%6,60
$ 266,17K
$ 15,70
43
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,00064001
+%0,10
+%0,08
+%7,53
$ 256,03K
$ 1,32K
44
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0,00025453
%0,00
--
+%2,83
$ 254,47K
$ 12,59
45
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0,00025438
+%0,10
+%0,04
+%4,48
$ 254,41K
$ 14,77
46
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0,00023388
+%0,11
--
+%10,51
$ 233,83K
$ 71,09
47
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0,00022732
-%0,52
--
+%8,75
$ 227,32K
$ 40,66
48
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0,00020671
+%0,33
+%0,33
+%33,78
$ 206,55K
$ 5,18K
49
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0,00020073
+%0,21
+%0,18
-%24,08
$ 200,59K
$ 2,28K
50
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0,00019989
+%0,19
+%0,03
-%33,94
$ 199,99K
$ 140,71

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 207 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.15B.
ما هو التوكن النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر NUWA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 22.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 207 النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي الشائعة SKY, VIRTUAL, OP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي حوالي $2.15B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لبروتوكولات الواقع الافتراضي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.