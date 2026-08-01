سعر ArAIstotle اليوم

السعر المباشر لمشروع ArAIstotle (FACY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FACY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FACY.

يحتل ArAIstotle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 586,476، مع عرض متداول قدره 772.19M FACY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FACY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082839، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FACY بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و+0.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 446.23K.

معلومات سوق ArAIstotle (FACY)

القيمة السوقية $ 586.48K$ 586.48K $ 586.48K الحجم (24 ساعة) $ 446.23K$ 446.23K $ 446.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 759.50K$ 759.50K $ 759.50K إمداد دورة التداول 772.19M 772.19M 772.19M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ArAIstotle هي $ 586.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 446.23K. العرض المتداول لـ FACY يبلغ 772.19M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 759.50K.