معلومات سعر Yunai by Virtuals (YUNAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00337053 24 ساعة مرتفع $ 0.00409017 عالية طوال الوقت $ 0.00559535 أدنى سعر $ 0.00164325 تغير السعر (1 ساعة) -2.81% تغير السعر (1يوم) -4.54% تغير السعر (7 أيام) +57.34%

سعر Yunai by Virtuals (YUNAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00345069. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YUNAI بين أدنى سعر $ 0.00337053 وأعلى سعر $ 0.00409017، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYUNAI على الإطلاق هو $ 0.00559535، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00164325.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YUNAI -2.81% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +57.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yunai by Virtuals (YUNAI)

القيمة السوقية $ 3.45M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.45M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yunai by Virtuals هي $ 3.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YUNAI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.45M.