معلومات سعر Virgen (VIRGEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +7.93% تغير السعر (1يوم) -12.62% تغير السعر (7 أيام) +272.89% تغير السعر (7 أيام) +272.89%

سعر Virgen (VIRGEN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIRGEN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIRGEN على الإطلاق هو $ 0.03441068، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIRGEN +7.93% على مدار الساعة الماضية، -12.62% على مدار 24 ساعة، و +272.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Virgen (VIRGEN)

القيمة السوقية $ 708.56K$ 708.56K $ 708.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 708.56K$ 708.56K $ 708.56K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Virgen هي $ 708.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIRGEN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 708.56K.