سعر Neurobro (BRO)
سعر Neurobro (BRO) المباشر لليوم هو USD 0.02145821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.18M. يتم تحديث سعر BRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neurobro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 259.41K
- تغيير سعر Neurobro خلال اليوم هو +1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 798.69M
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خلال اليوم، كان سعر Neurobro مقابل USD هو $ +0.00029103 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neurobro مقابل USD هو $ +0.1674951674 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neurobro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neurobro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029103
|+1.37%
|30 يوم
|$ +0.1674951674
|+780.56%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neurobro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+1.37%
+9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.
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