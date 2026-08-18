سعر Vader اليوم

السعر المباشر لمشروع Vader (VADER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VADER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VADER.

يحتل Vader حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 987,383، مع عرض متداول قدره 996.74M VADER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VADER بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00101383 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VADER بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و+6.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.53K.

معلومات سوق Vader (VADER)

القيمة السوقية $ 987.38K$ 987.38K $ 987.38K الحجم (24 ساعة) $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 987.38K$ 987.38K $ 987.38K إمداد دورة التداول 996.74M 996.74M 996.74M إجمالي العرض 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307

القيمة السوقية الحالية لـ Vader هي $ 987.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.53K. العرض المتداول لـ VADER يبلغ 996.74M، مع إجمالي عرض 996739513.1977307. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 987.38K.