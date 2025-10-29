معلومات سعر Waveform by Virtuals (WAVE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.006178 $ 0.006178 $ 0.006178 24 ساعة منخفض $ 0.00710641 $ 0.00710641 $ 0.00710641 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.006178$ 0.006178 $ 0.006178 24 ساعة مرتفع $ 0.00710641$ 0.00710641 $ 0.00710641 عالية طوال الوقت $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 أدنى سعر $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -5.24% تغير السعر (7 أيام) +15.04% تغير السعر (7 أيام) +15.04%

سعر Waveform by Virtuals (WAVE) في الوقت الحقيقي هو $0.00618264. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAVE بين أدنى سعر $ 0.006178 وأعلى سعر $ 0.00710641، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAVE على الإطلاق هو $ 0.01712062، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00486369.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAVE -1.17% على مدار الساعة الماضية، -5.24% على مدار 24 ساعة، و +15.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Waveform by Virtuals (WAVE)

القيمة السوقية $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Waveform by Virtuals هي $ 6.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAVE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.18M.