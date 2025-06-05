سعر Gloria AI (GLORIA)
سعر Gloria AI (GLORIA) المباشر لليوم هو USD 0.00727001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M. يتم تحديث سعر GLORIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gloria AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gloria AI خلال اليوم هو +21.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ +0.00128231 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00128231
|+21.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gloria AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.36%
+21.42%
+78.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.
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