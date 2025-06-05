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سعر Gloria AI (GLORIA) المباشر لليوم هو USD 0.00727001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M . يتم تحديث سعر GLORIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gloria AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gloria AI خلال اليوم هو +21.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Gloria AI (GLORIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ +0.00128231 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gloria AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00128231 +21.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gloria AI (GLORIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gloria AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00556101$ 0.00556101 $ 0.00556101 24 ساعة مرتفع $ 0.00782945$ 0.00782945 $ 0.00782945 عالية طوال الوقت $ 0.00790726$ 0.00790726 $ 0.00790726 تغير السعر (1 ساعة) -4.36% تغير السعر (1يوم) +21.42% تغير السعر (7 أيام) +78.38%

معلومات سوق Gloria AI (GLORIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: