سعر 1000x by Virtuals (1000X)
سعر 1000x by Virtuals (1000X) المباشر لليوم هو USD 0.00944904. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.38M. يتم تحديث سعر 1000X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1000x by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.91K
- تغيير سعر 1000x by Virtuals خلال اليوم هو -6.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 992.37M
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خلال اليوم، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000705066799725077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000705066799725077
|-6.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1000x by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.63%
-6.94%
+21.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.
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