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سعر 1000x by Virtuals (1000X) المباشر لليوم هو USD 0.00944904 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.38M . يتم تحديث سعر 1000X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1000x by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.91K - تغيير سعر 1000x by Virtuals خلال اليوم هو -6.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 992.37M

أداء سعر 1000x by Virtuals (1000X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000705066799725077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1000x by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000705066799725077 -6.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 1000x by Virtuals (1000X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1000x by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00858816$ 0.00858816 $ 0.00858816 24 ساعة مرتفع $ 0.01090216$ 0.01090216 $ 0.01090216 عالية طوال الوقت $ 0.01398289$ 0.01398289 $ 0.01398289 تغير السعر (1 ساعة) -4.63% تغير السعر (1يوم) -6.94% تغير السعر (7 أيام) +21.33%

معلومات سوق 1000x by Virtuals (1000X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: