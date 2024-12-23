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سعر Olyn by Virtuals (OLYN) المباشر لليوم هو USD 0.00179848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M . يتم تحديث سعر OLYN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Olyn by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K - تغيير سعر Olyn by Virtuals خلال اليوم هو -7.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M

أداء سعر Olyn by Virtuals (OLYN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000156020976901361 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000156020976901361 -7.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Olyn by Virtuals (OLYN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Olyn by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00175472$ 0.00175472 $ 0.00175472 24 ساعة مرتفع $ 0.00200548$ 0.00200548 $ 0.00200548 عالية طوال الوقت $ 0.00296454$ 0.00296454 $ 0.00296454 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -7.98% تغير السعر (7 أيام) -22.23%

معلومات سوق Olyn by Virtuals (OLYN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: