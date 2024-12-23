سعر Olyn by Virtuals (OLYN)
سعر Olyn by Virtuals (OLYN) المباشر لليوم هو USD 0.00179848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M. يتم تحديث سعر OLYN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Olyn by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K
- تغيير سعر Olyn by Virtuals خلال اليوم هو -7.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M
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خلال اليوم، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000156020976901361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Olyn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000156020976901361
|-7.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Olyn by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-7.98%
-22.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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