سعر bunnyOS اليوم

السعر المباشر لمشروع bunnyOS (OS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OS.

يحتل bunnyOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 191,942، مع عرض متداول قدره 1.00B OS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00114871، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OS بمقدار +1.92% خلال الساعة الماضية و+18.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.12K.

معلومات سوق bunnyOS (OS)

القيمة السوقية $ 191.94K$ 191.94K $ 191.94K الحجم (24 ساعة) $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 191.94K$ 191.94K $ 191.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ bunnyOS هي $ 191.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.12K. العرض المتداول لـ OS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 191.94K.