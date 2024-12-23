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سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) المباشر لليوم هو USD 0.01754583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.57M . يتم تحديث سعر CONVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 737.12K - تغيير سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals خلال اليوم هو -14.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00300031402239988 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ +0.1111934148 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00300031402239988 -14.60% 30 يوم $ +0.1111934148 +633.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0173562$ 0.0173562 $ 0.0173562 24 ساعة مرتفع $ 0.02112023$ 0.02112023 $ 0.02112023 عالية طوال الوقت $ 0.03255694$ 0.03255694 $ 0.03255694 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -14.60% تغير السعر (7 أيام) -20.99%

معلومات سوق Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: