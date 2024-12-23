سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)
سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) المباشر لليوم هو USD 0.01754583. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.57M. يتم تحديث سعر CONVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 737.12K
- تغيير سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals خلال اليوم هو -14.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00300031402239988 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ +0.1111934148 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00300031402239988
|-14.60%
|30 يوم
|$ +0.1111934148
|+633.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-14.60%
-20.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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