معلومات سعر MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00592587 $ 0.00592587 $ 0.00592587 24 ساعة منخفض $ 0.0126648 $ 0.0126648 $ 0.0126648 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00592587$ 0.00592587 $ 0.00592587 24 ساعة مرتفع $ 0.0126648$ 0.0126648 $ 0.0126648 عالية طوال الوقت $ 0.0126648$ 0.0126648 $ 0.0126648 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.55% تغير السعر (1يوم) +86.88% تغير السعر (7 أيام) +515.82% تغير السعر (7 أيام) +515.82%

سعر MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) في الوقت الحقيقي هو $0.01152322. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MUTE بين أدنى سعر $ 0.00592587 وأعلى سعر $ 0.0126648، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMUTE على الإطلاق هو $ 0.0126648، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MUTE +1.55% على مدار الساعة الماضية، +86.88% على مدار 24 ساعة، و +515.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

القيمة السوقية $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M إمداد دورة التداول 400.00M 400.00M 400.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MUTE SWAP by Virtuals هي $ 4.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MUTE يبلغ 400.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.48M.