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سعر 717ai by Virtuals (WIRE) المباشر لليوم هو USD 0.00243897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M . يتم تحديث سعر WIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 717ai by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 320.38K - تغيير سعر 717ai by Virtuals خلال اليوم هو +8.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.05M

أداء سعر 717ai by Virtuals (WIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00019735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019735 +8.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 717ai by Virtuals (WIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 717ai by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00174346$ 0.00174346 $ 0.00174346 24 ساعة مرتفع $ 0.00281298$ 0.00281298 $ 0.00281298 عالية طوال الوقت $ 0.0029766$ 0.0029766 $ 0.0029766 تغير السعر (1 ساعة) -4.52% تغير السعر (1يوم) +8.80% تغير السعر (7 أيام) +58.21%

معلومات سوق 717ai by Virtuals (WIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: