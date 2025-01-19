سعر 717ai by Virtuals (WIRE)
سعر 717ai by Virtuals (WIRE) المباشر لليوم هو USD 0.00243897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M. يتم تحديث سعر WIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 717ai by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 320.38K
- تغيير سعر 717ai by Virtuals خلال اليوم هو +8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.05M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WIRE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WIRE.
خلال اليوم، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00019735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 717ai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019735
|+8.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 717ai by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.52%
+8.80%
+58.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WIRE إلى AUD
A$0.0039267417
|1 WIRE إلى GBP
￡0.0019999554
|1 WIRE إلى EUR
€0.0023658009
|1 WIRE إلى USD
$0.00243897
|1 WIRE إلى MYR
RM0.010975365
|1 WIRE إلى TRY
₺0.0864127071
|1 WIRE إلى JPY
¥0.3811378419
|1 WIRE إلى RUB
₽0.2499700353
|1 WIRE إلى INR
₹0.2111660226
|1 WIRE إلى IDR
Rp39.9831083568
|1 WIRE إلى PHP
₱0.1428016935
|1 WIRE إلى EGP
￡E.0.122924088
|1 WIRE إلى BRL
R$0.014877717
|1 WIRE إلى CAD
C$0.0035121168
|1 WIRE إلى BDT
৳0.296334855
|1 WIRE إلى NGN
₦3.7990128411
|1 WIRE إلى UAH
₴0.1027050267
|1 WIRE إلى VES
Bs0.13170438
|1 WIRE إلى PKR
Rs0.6799360566
|1 WIRE إلى KZT
₸1.2945564966
|1 WIRE إلى THB
฿0.0838761783
|1 WIRE إلى TWD
NT$0.0802177233
|1 WIRE إلى CHF
Fr0.0022194627
|1 WIRE إلى HKD
HK$0.0189751866
|1 WIRE إلى MAD
.د.م0.0244872588