سعر MYRAD اليوم

السعر المباشر لمشروع MYRAD (MYRAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYRAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MYRAD.

يحتل MYRAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 515,616، مع عرض متداول قدره 1.00B MYRAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYRAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0014909، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MYRAD بمقدار -2.71% خلال الساعة الماضية و+4.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35.18K.

معلومات سوق MYRAD (MYRAD)

القيمة السوقية $ 515.62K$ 515.62K $ 515.62K الحجم (24 ساعة) $ 35.18K$ 35.18K $ 35.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 515.62K$ 515.62K $ 515.62K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MYRAD هي $ 515.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35.18K. العرض المتداول لـ MYRAD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 515.62K.