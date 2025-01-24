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سعر SANTA by Virtuals (SANTA) المباشر لليوم هو USD 0.00302247 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M . يتم تحديث سعر SANTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SANTA by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.44K - تغيير سعر SANTA by Virtuals خلال اليوم هو -30.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SANTA by Virtuals (SANTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SANTA by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001337000665425743 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SANTA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SANTA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SANTA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001337000665425743 -30.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SANTA by Virtuals (SANTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SANTA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00293898$ 0.00293898 $ 0.00293898 24 ساعة مرتفع $ 0.00435947$ 0.00435947 $ 0.00435947 عالية طوال الوقت $ 0.00435947$ 0.00435947 $ 0.00435947 تغير السعر (1 ساعة) +2.84% تغير السعر (1يوم) -30.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SANTA by Virtuals (SANTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: