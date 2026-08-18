سعر MONVERA by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع MONVERA by Virtuals (MONVERA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONVERA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONVERA.

يحتل MONVERA by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 276,713، مع عرض متداول قدره 1.00B MONVERA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONVERA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONVERA بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+1.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.82K.

معلومات سوق MONVERA by Virtuals (MONVERA)

القيمة السوقية $ 276.71K$ 276.71K $ 276.71K الحجم (24 ساعة) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 276.71K$ 276.71K $ 276.71K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MONVERA by Virtuals هي $ 276.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.82K. العرض المتداول لـ MONVERA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 276.71K.