معلومات سعر VPay (VPAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01214995 $ 0.01214995 $ 0.01214995 24 ساعة منخفض $ 0.02635074 $ 0.02635074 $ 0.02635074 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01214995$ 0.01214995 $ 0.01214995 24 ساعة مرتفع $ 0.02635074$ 0.02635074 $ 0.02635074 عالية طوال الوقت $ 0.02635074$ 0.02635074 $ 0.02635074 أدنى سعر $ 0.00034674$ 0.00034674 $ 0.00034674 تغير السعر (1 ساعة) -9.59% تغير السعر (1يوم) +28.14% تغير السعر (7 أيام) +558.95% تغير السعر (7 أيام) +558.95%

سعر VPay (VPAY) في الوقت الحقيقي هو $0.01928925. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VPAY بين أدنى سعر $ 0.01214995 وأعلى سعر $ 0.02635074، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVPAY على الإطلاق هو $ 0.02635074، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00034674.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VPAY -9.59% على مدار الساعة الماضية، +28.14% على مدار 24 ساعة، و +558.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VPay (VPAY)

القيمة السوقية $ 19.21M$ 19.21M $ 19.21M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.21M$ 19.21M $ 19.21M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VPay هي $ 19.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VPAY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.21M.