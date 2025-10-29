معلومات سعر Fyni AI by Virtuals (FYNI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00112458 $ 0.00112458 $ 0.00112458 24 ساعة منخفض $ 0.00132089 $ 0.00132089 $ 0.00132089 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00112458$ 0.00112458 $ 0.00112458 24 ساعة مرتفع $ 0.00132089$ 0.00132089 $ 0.00132089 عالية طوال الوقت $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 أدنى سعر $ 0.00054168$ 0.00054168 $ 0.00054168 تغير السعر (1 ساعة) +2.31% تغير السعر (1يوم) +2.90% تغير السعر (7 أيام) +48.54% تغير السعر (7 أيام) +48.54%

سعر Fyni AI by Virtuals (FYNI) في الوقت الحقيقي هو $0.00117595. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FYNI بين أدنى سعر $ 0.00112458 وأعلى سعر $ 0.00132089، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFYNI على الإطلاق هو $ 0.00465516، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00054168.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FYNI +2.31% على مدار الساعة الماضية، +2.90% على مدار 24 ساعة، و +48.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fyni AI by Virtuals (FYNI)

القيمة السوقية $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fyni AI by Virtuals هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FYNI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.