سعر Freya Protocol المباشر اليوم هو 0.00983012 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FREYA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

شعار Freya Protocol

سعر Freya Protocol (FREYA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FREYA إلى USD:

$0.00983729
$0.00983729$0.00983729
-12.90%1D
USD
مخطط أسعار Freya Protocol (FREYA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:38:23 (UTC+8)

معلومات سعر Freya Protocol (FREYA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00935428
$ 0.00935428$ 0.00935428
24 ساعة منخفض
$ 0.01142821
$ 0.01142821$ 0.01142821
24 ساعة مرتفع

$ 0.00935428
$ 0.00935428$ 0.00935428

$ 0.01142821
$ 0.01142821$ 0.01142821

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-13.02%

-44.61%

-44.61%

سعر Freya Protocol (FREYA) في الوقت الحقيقي هو $0.00983012. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FREYA بين أدنى سعر $ 0.00935428 وأعلى سعر $ 0.01142821، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFREYA على الإطلاق هو $ 0.04563979، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FREYA +0.18% على مدار الساعة الماضية، -13.02% على مدار 24 ساعة، و -44.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Freya Protocol (FREYA)

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

القيمة السوقية الحالية لـ Freya Protocol هي $ 4.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FREYA يبلغ 500.31M، مع إجمالي عرض 548599973.8588991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.40M.

سجل سعر Freya Protocol (FREYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freya Protocol مقابل USD هو $ -0.00147271947833753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freya Protocol مقابل USD هو $ -0.0023494419 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freya Protocol مقابل USD هو $ -0.0043903360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freya Protocol مقابل USD هو $ +0.001401377208271228 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00147271947833753-13.02%
30 يوم$ -0.0023494419-23.90%
60 يوم$ -0.0043903360-44.66%
90 يوم$ +0.001401377208271228+16.63%

ما هو Freya Protocol ( FREYA )

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

المصدر Freya Protocol (FREYA)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Freya Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Freya Protocol (FREYA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Freya Protocol (FREYA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Freya Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Freya Protocol!

عملة FREYA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Freya Protocol (FREYA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Freya Protocol (FREYA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FREYA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Freya Protocol (FREYA)

كم يساوي Freya Protocol (FREYA) اليوم؟
سعر FREYA المباشر في USD هو USD 0.00983012، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FREYA إلى USD الحالي؟
سعر FREYA إلى USD الحالي هو $ 0.00983012. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Freya Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة FREYA هي $ 4.92M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FREYA؟
العرض المتداول لتوكن FREYA هو 500.31M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FREYA؟
حقق FREYA سعرًا قياسيًا قدره 0.04563979 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FREYA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FREYA.
ما هو حجم تداول FREYA؟
حجم تداول FREYA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FREYA هذا العام؟
قد يرتفع FREYA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FREYA لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

