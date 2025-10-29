معلومات سعر Freya Protocol (FREYA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00935428 $ 0.00935428 $ 0.00935428 24 ساعة منخفض $ 0.01142821 $ 0.01142821 $ 0.01142821 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00935428$ 0.00935428 $ 0.00935428 24 ساعة مرتفع $ 0.01142821$ 0.01142821 $ 0.01142821 عالية طوال الوقت $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -13.02% تغير السعر (7 أيام) -44.61% تغير السعر (7 أيام) -44.61%

سعر Freya Protocol (FREYA) في الوقت الحقيقي هو $0.00983012. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FREYA بين أدنى سعر $ 0.00935428 وأعلى سعر $ 0.01142821، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFREYA على الإطلاق هو $ 0.04563979، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FREYA +0.18% على مدار الساعة الماضية، -13.02% على مدار 24 ساعة، و -44.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Freya Protocol (FREYA)

القيمة السوقية $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M إمداد دورة التداول 500.31M 500.31M 500.31M إجمالي العرض 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

القيمة السوقية الحالية لـ Freya Protocol هي $ 4.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FREYA يبلغ 500.31M، مع إجمالي عرض 548599973.8588991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.40M.