سعر Ethy AI (ETHY)
سعر Ethy AI (ETHY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.62K. يتم تحديث سعر ETHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethy AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ethy AI خلال اليوم هو -13.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 910.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ethy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethy AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-13.15%
+58.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.
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