سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)
سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) المباشر لليوم هو USD 0.00263435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M. يتم تحديث سعر SHEKEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rabbi Schlomo by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.87K
- تغيير سعر Rabbi Schlomo by Virtuals خلال اليوم هو -23.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000828051915709005 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000828051915709005
|-23.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbi Schlomo by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.05%
-23.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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