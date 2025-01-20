احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHEKEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHEKEL.

سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) المباشر لليوم هو USD 0.00263435 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M . يتم تحديث سعر SHEKEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rabbi Schlomo by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.87K - تغيير سعر Rabbi Schlomo by Virtuals خلال اليوم هو -23.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000828051915709005 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rabbi Schlomo by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000828051915709005 -23.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rabbi Schlomo by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00295229$ 0.00295229 $ 0.00295229 24 ساعة مرتفع $ 0.00375168$ 0.00375168 $ 0.00375168 عالية طوال الوقت $ 0.00582814$ 0.00582814 $ 0.00582814 تغير السعر (1 ساعة) -15.05% تغير السعر (1يوم) -23.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: