سعر ReplyCorp اليوم

السعر المباشر لمشروع ReplyCorp (REPLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REPLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REPLY.

يحتل ReplyCorp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 429,255، مع عرض متداول قدره 462.86M REPLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REPLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0163653، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REPLY بمقدار +0.34% خلال الساعة الماضية و-8.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 920.96.

معلومات سوق ReplyCorp (REPLY)

القيمة السوقية $ 429.26K$ 429.26K $ 429.26K الحجم (24 ساعة) $ 920.96$ 920.96 $ 920.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 927.41K$ 927.41K $ 927.41K إمداد دورة التداول 462.86M 462.86M 462.86M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ReplyCorp هي $ 429.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 920.96. العرض المتداول لـ REPLY يبلغ 462.86M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 927.41K.