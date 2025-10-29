معلومات سعر Cybercentry (CENTRY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00114494 $ 0.00114494 $ 0.00114494 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00114494$ 0.00114494 $ 0.00114494 عالية طوال الوقت $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +7.55% تغير السعر (1يوم) +12.90% تغير السعر (7 أيام) +131.18% تغير السعر (7 أيام) +131.18%

سعر Cybercentry (CENTRY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CENTRY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00114494، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCENTRY على الإطلاق هو $ 0.00158644، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CENTRY +7.55% على مدار الساعة الماضية، +12.90% على مدار 24 ساعة، و +131.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cybercentry (CENTRY)

القيمة السوقية $ 377.56K$ 377.56K $ 377.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 924.96K$ 924.96K $ 924.96K إمداد دورة التداول 408.19M 408.19M 408.19M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cybercentry هي $ 377.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CENTRY يبلغ 408.19M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 924.96K.