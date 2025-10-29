معلومات سعر Sage by Virtuals (SAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00133909 $ 0.00133909 $ 0.00133909 24 ساعة منخفض $ 0.00162502 $ 0.00162502 $ 0.00162502 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00133909$ 0.00133909 $ 0.00133909 24 ساعة مرتفع $ 0.00162502$ 0.00162502 $ 0.00162502 عالية طوال الوقت $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) +77.44% تغير السعر (7 أيام) +77.44%

سعر Sage by Virtuals (SAGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00138386. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAGE بين أدنى سعر $ 0.00133909 وأعلى سعر $ 0.00162502، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAGE على الإطلاق هو $ 0.00686891، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAGE -1.24% على مدار الساعة الماضية، -3.33% على مدار 24 ساعة، و +77.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sage by Virtuals (SAGE)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sage by Virtuals هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAGE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.39M.