سعر Instaclaw اليوم

السعر المباشر لمشروع Instaclaw (INSTACLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INSTACLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INSTACLAW.

يحتل Instaclaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265,245، مع عرض متداول قدره 427.06M INSTACLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INSTACLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00262314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INSTACLAW بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-11.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.23.

معلومات سوق Instaclaw (INSTACLAW)

القيمة السوقية $ 265.25K$ 265.25K $ 265.25K الحجم (24 ساعة) $ 51.23$ 51.23 $ 51.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 621.09K$ 621.09K $ 621.09K إمداد دورة التداول 427.06M 427.06M 427.06M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Instaclaw هي $ 265.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.23. العرض المتداول لـ INSTACLAW يبلغ 427.06M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 621.09K.