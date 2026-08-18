سعر PEAK اليوم

السعر المباشر لمشروع PEAK (PEAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEAK.

يحتل PEAK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 371,068، مع عرض متداول قدره 750.00M PEAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00152593، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEAK بمقدار +2.52% خلال الساعة الماضية و-4.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.01K.

معلومات سوق PEAK (PEAK)

القيمة السوقية $ 371.07K$ 371.07K $ 371.07K الحجم (24 ساعة) $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 494.76K$ 494.76K $ 494.76K إمداد دورة التداول 750.00M 750.00M 750.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PEAK هي $ 371.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.01K. العرض المتداول لـ PEAK يبلغ 750.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 494.76K.