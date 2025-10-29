معلومات سعر Axelrod by Virtuals (AXR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00796816 $ 0.00796816 $ 0.00796816 24 ساعة منخفض $ 0.00971013 $ 0.00971013 $ 0.00971013 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00796816$ 0.00796816 $ 0.00796816 24 ساعة مرتفع $ 0.00971013$ 0.00971013 $ 0.00971013 عالية طوال الوقت $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 أدنى سعر $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +15.76% تغير السعر (7 أيام) +130.15% تغير السعر (7 أيام) +130.15%

سعر Axelrod by Virtuals (AXR) في الوقت الحقيقي هو $0.00922656. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AXR بين أدنى سعر $ 0.00796816 وأعلى سعر $ 0.00971013، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAXR على الإطلاق هو $ 0.04937155، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00163668.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AXR +0.24% على مدار الساعة الماضية، +15.76% على مدار 24 ساعة، و +130.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Axelrod by Virtuals (AXR)

القيمة السوقية $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M إمداد دورة التداول 642.14M 642.14M 642.14M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Axelrod by Virtuals هي $ 5.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AXR يبلغ 642.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.23M.