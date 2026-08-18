سعر Shadow Combat League اليوم

السعر المباشر لمشروع Shadow Combat League (SCL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 43.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCL.

يحتل Shadow Combat League حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 678,104، مع عرض متداول قدره 969.70M SCL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCL بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00126429 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0063319، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCL بمقدار +0.57% خلال الساعة الماضية و-43.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.45K.

معلومات سوق Shadow Combat League (SCL)

القيمة السوقية $ 678.10K$ 678.10K $ 678.10K الحجم (24 ساعة) $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 699.29K$ 699.29K $ 699.29K إمداد دورة التداول 969.70M 969.70M 969.70M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shadow Combat League هي $ 678.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.45K. العرض المتداول لـ SCL يبلغ 969.70M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 699.29K.