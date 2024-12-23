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سعر Velvet Unicorn by Virtuals (VU) المباشر لليوم هو USD 0.00107748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر VU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Velvet Unicorn by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.92K - تغيير سعر Velvet Unicorn by Virtuals خلال اليوم هو -16.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.12M

أداء سعر Velvet Unicorn by Virtuals (VU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Velvet Unicorn by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000211080410472396 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Velvet Unicorn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Velvet Unicorn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Velvet Unicorn by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000211080410472396 -16.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Velvet Unicorn by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102953$ 0.00102953 $ 0.00102953 24 ساعة مرتفع $ 0.00128856$ 0.00128856 $ 0.00128856 عالية طوال الوقت $ 0.00886226$ 0.00886226 $ 0.00886226 تغير السعر (1 ساعة) +2.30% تغير السعر (1يوم) -16.38% تغير السعر (7 أيام) -41.80%

معلومات سوق Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: