سعر Karma by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Karma by Virtuals (KARMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KARMA.

يحتل Karma by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 852,517، مع عرض متداول قدره 1.00B KARMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00435499، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KARMA بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-22.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.93K.

معلومات سوق Karma by Virtuals (KARMA)

القيمة السوقية $ 852.52K$ 852.52K $ 852.52K الحجم (24 ساعة) $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 852.52K$ 852.52K $ 852.52K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Karma by Virtuals هي $ 852.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.93K. العرض المتداول لـ KARMA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 852.52K.