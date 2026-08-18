سعر VANTIS by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع VANTIS by Virtuals (VANTIS) اليوم هو $ 0.00176885، مع تغير بنسبة 4.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VANTIS الحالي إلى USD هو $ 0.00176885 لكل VANTIS.

يحتل VANTIS by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 342,616، مع عرض متداول قدره 193.68M VANTIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VANTIS بين $ 0.00163357 (أدنى) و$ 0.001976 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00232995، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VANTIS بمقدار -0.73% خلال الساعة الماضية و-4.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.00K.

معلومات سوق VANTIS by Virtuals (VANTIS)

القيمة السوقية $ 342.62K$ 342.62K $ 342.62K الحجم (24 ساعة) $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M إمداد دورة التداول 193.68M 193.68M 193.68M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VANTIS by Virtuals هي $ 342.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.00K. العرض المتداول لـ VANTIS يبلغ 193.68M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.77M.