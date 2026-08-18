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سعر VANTIS by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00176885 USD. القيمة السوقية لـ VANTIS هي 342,616 USD. تابع تحديثات أسعار VANTIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر VANTIS by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00176885 USD. القيمة السوقية لـ VANTIS هي 342,616 USD. تابع تحديثات أسعار VANTIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VANTIS

معلومات سعر VANTIS

ما هو VANTIS

الوثيقة البيضاء لـ VANTIS

الموقع الرسمي لـ VANTIS

اقتصاد توكن VANTIS

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سعر VANTIS by Virtuals (VANTIS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VANTIS إلى USD:

$0.00175789
$0.00175789$0.00175789
-0.07%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار VANTIS by Virtuals (VANTIS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:36:28 (UTC+8)

سعر VANTIS by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع VANTIS by Virtuals (VANTIS) اليوم هو $ 0.00176885، مع تغير بنسبة 4.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VANTIS الحالي إلى USD هو $ 0.00176885 لكل VANTIS.

يحتل VANTIS by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 342,616، مع عرض متداول قدره 193.68M VANTIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VANTIS بين $ 0.00163357 (أدنى) و$ 0.001976 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00232995، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VANTIS بمقدار -0.73% خلال الساعة الماضية و-4.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.00K.

معلومات سوق VANTIS by Virtuals (VANTIS)

$ 342.62K
$ 342.62K$ 342.62K

$ 23.00K
$ 23.00K$ 23.00K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

193.68M
193.68M 193.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VANTIS by Virtuals هي $ 342.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.00K. العرض المتداول لـ VANTIS يبلغ 193.68M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.77M.

سجل سعر VANTIS by Virtuals بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00163357
$ 0.00163357$ 0.00163357
24 ساعة منخفض
$ 0.001976
$ 0.001976$ 0.001976
24 ساعة مرتفع

$ 0.00163357
$ 0.00163357$ 0.00163357

$ 0.001976
$ 0.001976$ 0.001976

$ 0.00232995
$ 0.00232995$ 0.00232995

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-4.34%

-4.59%

-4.59%

سجل سعر VANTIS by Virtuals (VANTIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VANTIS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VANTIS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VANTIS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VANTIS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000000448220597407 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.34%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ -0.000000448220597407-0.00%

توقعات أسعار VANTIS by Virtuals

VANTIS by Virtuals (VANTIS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VANTIS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVANTIS by Virtuals (VANTIS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VANTIS by Virtuals نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر VANTIS by Virtuals الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VANTIS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار VANTIS by Virtuals.

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نبذة عن VANTIS by Virtuals

ما هو السعر المباشر لـ VANTIS by Virtuals؟

يبلغ التقييم الحالي $0.00176885، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -4.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على VANTIS؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ VANTIS by Virtuals وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $342616، تحتل VANTIS by Virtuals المرتبة #4000، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت VANTIS حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب VANTIS اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.00163357 و$0.001976، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على VANTIS by Virtuals؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (193677545.9426205 رمز)، واتجاهات التبني داخل Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول VANTIS by Virtuals

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:36:28 (UTC+8)

تحديثات VANTIS by Virtuals (VANTIS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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