سعر GRID by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع GRID by Virtuals (GRID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GRID.

يحتل GRID by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 935,542، مع عرض متداول قدره 1.00B GRID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRID بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00106695 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00159095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRID بمقدار +2.36% خلال الساعة الماضية و-14.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.77K.

معلومات سوق GRID by Virtuals (GRID)

القيمة السوقية $ 935.54K$ 935.54K $ 935.54K الحجم (24 ساعة) $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 935.54K$ 935.54K $ 935.54K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GRID by Virtuals هي $ 935.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.77K. العرض المتداول لـ GRID يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 935.54K.