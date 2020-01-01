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أعلى نظام الحوسبة عبر الإنترنت التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام الحوسبة عبر الإنترنت. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.26
-0.57%
-0.22%
+1.66%
$ 1.26B
$ 62.05K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1316
-0.30%
-8.47%
+10.21%
$ 12.96M
$ 1.47M
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0013343
+0.23%
+12.32%
+27.36%
$ 10.44M
$ 12.95M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 5.01M
$ 56.27K
5
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00561295
-0.53%
+0.10%
+39.46%
$ 3.81M
$ 1.17K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01021294
-0.83%
-0.01%
-0.96%
$ 1.19M
$ 1.86K
8
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00020098
-0.52%
+0.01%
-2.82%
$ 802.11K
$ 272.64
9
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.31
0.00%
+0.11%
+25.96%
$ 780.12K
$ 4.22K
10
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.077106
-0.74%
-0.04%
-6.57%
$ 766.82K
$ 786.67
11
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01571
-0.13%
-2.25%
-5.09%
$ 664.56K
$ 1.05M
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00133293
-0.43%
-0.01%
-1.08%
$ 531.59K
$ 416.13
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.87
-0.69%
-0.00%
+1.06%
$ 513.49K
$ 22.35
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00054947
-0.52%
-0.01%
+7.75%
$ 447.71K
$ 60.00
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068813
-0.61%
+0.01%
+2.72%
$ 399.82K
$ 7.26
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00015727
-0.48%
-0.01%
-3.96%
$ 157.25K
$ 19.32
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.23E-5
+0.49%
+0.20%
+3.45%
$ 113.77K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.736E-5
+0.48%
+3.60%
+4.87%
$ 67.36K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.605E-5
+0.50%
+0.20%
+3.80%
$ 36.05K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.02551815
0.00%
--
+7.81%
$ 25.52K
$ 1.49
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.78322E-7
0.00%
-0.10%
+3.14%
$ 18.58K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.957E-5
+0.51%
+0.50%
+0.72%
$ 9.71K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 0.9999
+0.03%
+0.02%
+0.02%
--
$ 54.29K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003779
+0.40%
-0.39%
-2.46%
--
$ 16.28M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام الحوسبة عبر الإنترنت ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام الحوسبة عبر الإنترنت تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 24 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.30B.
ما هو التوكن نظام الحوسبة عبر الإنترنت الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام الحوسبة عبر الإنترنت التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر OGY أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 12.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام الحوسبة عبر الإنترنت الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 24 نظام الحوسبة عبر الإنترنت التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام الحوسبة عبر الإنترنت الشائعة ICP, ALICE, OGY. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام الحوسبة عبر الإنترنت ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام الحوسبة عبر الإنترنت حوالي $1.30B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام الحوسبة عبر الإنترنت ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.