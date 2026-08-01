سعر DecideAI اليوم

السعر المباشر لمشروع DecideAI (DCD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCD.

يحتل DecideAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 397,666، مع عرض متداول قدره 581.01M DCD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.110273، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCD بمقدار -0.92% خلال الساعة الماضية و-0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.86.

معلومات سوق DecideAI (DCD)

القيمة السوقية $ 397.67K$ 397.67K $ 397.67K الحجم (24 ساعة) $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 675.35K$ 675.35K $ 675.35K إمداد دورة التداول 581.01M 581.01M 581.01M إجمالي العرض 986,720,926.2456515 986,720,926.2456515 986,720,926.2456515

القيمة السوقية الحالية لـ DecideAI هي $ 397.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.86. العرض المتداول لـ DCD يبلغ 581.01M، مع إجمالي عرض 986720926.2456515. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 675.35K.