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سعر VNX Swiss Franc (VCHF) المباشر لليوم هو USD 1.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.56M . يتم تحديث سعر VCHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VNX Swiss Franc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.76K - تغيير سعر VNX Swiss Franc خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.48M

أداء سعر VNX Swiss Franc (VCHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VNX Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.001022637025377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VNX Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0113124480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VNX Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.0371992320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VNX Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.05954497312741 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001022637025377 -0.09% 30 يوم $ -0.0113124480 -1.01% 60 يوم $ -0.0371992320 -3.32% 90 يوم $ -0.05954497312741 -5.04%

تحليل سعر VNX Swiss Franc (VCHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VNX Swiss Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 ساعة مرتفع $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -1.03%

معلومات سوق VNX Swiss Franc (VCHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: