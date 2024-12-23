سعر WaterNeuron (WTN)
سعر WaterNeuron (WTN) المباشر لليوم هو USD 0.22424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.18M. يتم تحديث سعر WTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WaterNeuron الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.71K
- تغيير سعر WaterNeuron خلال اليوم هو -22.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 116.56M
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خلال اليوم، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.0649839721546502 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.1194183841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.0981060539 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.3038916746865508 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0649839721546502
|-22.46%
|30 يوم
|$ -0.1194183841
|-53.25%
|60 يوم
|$ -0.0981060539
|-43.75%
|90 يوم
|$ -0.3038916746865508
|-57.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WaterNeuron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.25%
-22.46%
-44.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.
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