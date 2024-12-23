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سعر WaterNeuron (WTN) المباشر لليوم هو USD 0.22424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.18M . يتم تحديث سعر WTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WaterNeuron الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.71K - تغيير سعر WaterNeuron خلال اليوم هو -22.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 116.56M

أداء سعر WaterNeuron (WTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.0649839721546502 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.1194183841 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.0981060539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WaterNeuron مقابل USD هو $ -0.3038916746865508 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0649839721546502 -22.46% 30 يوم $ -0.1194183841 -53.25% 60 يوم $ -0.0981060539 -43.75% 90 يوم $ -0.3038916746865508 -57.54%

تحليل سعر WaterNeuron (WTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WaterNeuron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.164648$ 0.164648 $ 0.164648 24 ساعة مرتفع $ 0.292616$ 0.292616 $ 0.292616 عالية طوال الوقت $ 0.956263$ 0.956263 $ 0.956263 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) -22.46% تغير السعر (7 أيام) -44.22%

معلومات سوق WaterNeuron (WTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: