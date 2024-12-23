سعر neuron ICP (NICP)
سعر neuron ICP (NICP) المباشر لليوم هو USD 9.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M. يتم تحديث سعر NICP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق neuron ICP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.01K
- تغيير سعر neuron ICP خلال اليوم هو -2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 178.93K
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خلال اليوم، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ -0.242235555609555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ -0.8960954310 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ +2.5343526780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ +1.4570849752345 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.242235555609555
|-2.41%
|30 يوم
|$ -0.8960954310
|-9.13%
|60 يوم
|$ +2.5343526780
|+25.83%
|90 يوم
|$ +1.4570849752345
|+17.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر neuron ICP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
-2.41%
-25.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.
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|1 NICP إلى AUD
A$15.5979
|1 NICP إلى GBP
￡7.7499
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€9.3195
|1 NICP إلى USD
$9.81
|1 NICP إلى MYR
RM44.145
|1 NICP إلى TRY
₺345.2139
|1 NICP إلى JPY
¥1,535.1669
|1 NICP إلى RUB
₽1,008.2718
|1 NICP إلى INR
₹833.2614
|1 NICP إلى IDR
Rp158,225.7843
|1 NICP إلى PHP
₱577.2204
|1 NICP إلى EGP
￡E.499.0347
|1 NICP إلى BRL
R$59.6448
|1 NICP إلى CAD
C$14.0283
|1 NICP إلى BDT
৳1,167.4881
|1 NICP إلى NGN
₦15,185.6838
|1 NICP إلى UAH
₴409.7637
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Bs500.31
|1 NICP إلى PKR
Rs2,719.6263
|1 NICP إلى KZT
₸5,130.7281
|1 NICP إلى THB
฿335.4039
|1 NICP إلى TWD
NT$320.1003
|1 NICP إلى CHF
Fr8.7309
|1 NICP إلى HKD
HK$76.2237
|1 NICP إلى MAD
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