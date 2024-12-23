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سعر neuron ICP (NICP) المباشر لليوم هو USD 9.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M . يتم تحديث سعر NICP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق neuron ICP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.01K - تغيير سعر neuron ICP خلال اليوم هو -2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 178.93K

أداء سعر neuron ICP (NICP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ -0.242235555609555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ -0.8960954310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ +2.5343526780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر neuron ICP مقابل USD هو $ +1.4570849752345 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.242235555609555 -2.41% 30 يوم $ -0.8960954310 -9.13% 60 يوم $ +2.5343526780 +25.83% 90 يوم $ +1.4570849752345 +17.44%

تحليل سعر neuron ICP (NICP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر neuron ICP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.78$ 9.78 $ 9.78 24 ساعة مرتفع $ 10.31$ 10.31 $ 10.31 عالية طوال الوقت $ 15.12$ 15.12 $ 15.12 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) -25.75%

معلومات سوق neuron ICP (NICP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: