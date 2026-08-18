سعر MAP Technical Forecasting اليوم

السعر المباشر لمشروع MAP Technical Forecasting (MAPTF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAPTF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAPTF.

يحتل MAP Technical Forecasting حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,028، مع عرض متداول قدره 1.00B MAPTF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAPTF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAPTF بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و+3.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MAP Technical Forecasting (MAPTF)

القيمة السوقية $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MAP Technical Forecasting هي $ 67.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAPTF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.03K.