سعر Gold Token (GLDT)
سعر Gold Token (GLDT) المباشر لليوم هو USD 0.863161. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 365.17K. يتم تحديث سعر GLDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gold Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.09K
- تغيير سعر Gold Token خلال اليوم هو +6.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 422.30K
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خلال اليوم، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ +0.055609 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.055609
|+6.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+6.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
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