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سعر Gold Token (GLDT) المباشر لليوم هو USD 0.863161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 365.17K . يتم تحديث سعر GLDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gold Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.09K - تغيير سعر Gold Token خلال اليوم هو +6.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 422.30K

أداء سعر Gold Token (GLDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ +0.055609 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.055609 +6.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gold Token (GLDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.784134$ 0.784134 $ 0.784134 24 ساعة مرتفع $ 0.891847$ 0.891847 $ 0.891847 عالية طوال الوقت $ 0.891847$ 0.891847 $ 0.891847 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +6.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Gold Token (GLDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: