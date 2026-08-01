سعر CRYPTO CLOUD اليوم

السعر المباشر لمشروع CRYPTO CLOUD (CLOUD) اليوم هو $ 0.00133499، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLOUD الحالي إلى USD هو $ 0.00133499 لكل CLOUD.

يحتل CRYPTO CLOUD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 532,407، مع عرض متداول قدره 398.99M CLOUD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLOUD بين $ 0.00132933 (أدنى) و$ 0.00138833 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00850168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLOUD بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-3.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 422.74.

معلومات سوق CRYPTO CLOUD (CLOUD)

القيمة السوقية $ 532.41K$ 532.41K $ 532.41K الحجم (24 ساعة) $ 422.74$ 422.74 $ 422.74 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 532.41K$ 532.41K $ 532.41K إمداد دورة التداول 398.99M 398.99M 398.99M إجمالي العرض 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

القيمة السوقية الحالية لـ CRYPTO CLOUD هي $ 532.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 422.74. العرض المتداول لـ CLOUD يبلغ 398.99M، مع إجمالي عرض 398991500.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 532.41K.