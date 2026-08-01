سعر BobIsDead اليوم

السعر المباشر لمشروع BobIsDead (DEAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEAD.

يحتل BobIsDead حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157,299، مع عرض متداول قدره 999.84M DEAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEAD بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-4.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.35.

معلومات سوق BobIsDead (DEAD)

القيمة السوقية $ 157.30K$ 157.30K $ 157.30K الحجم (24 ساعة) $ 19.35$ 19.35 $ 19.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 157.30K$ 157.30K $ 157.30K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

القيمة السوقية الحالية لـ BobIsDead هي $ 157.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.35. العرض المتداول لـ DEAD يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999839977.1367992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 157.30K.