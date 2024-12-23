سعر Internet Doge (IDOGE)
سعر Internet Doge (IDOGE) المباشر لليوم هو USD 1.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M. يتم تحديث سعر IDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Internet Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K
- تغيير سعر Internet Doge خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IDOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IDOGE.
خلال اليوم، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ -0.03036001322803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ -0.2918293100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ +0.1699272400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03036001322803
|-1.75%
|30 يوم
|$ -0.2918293100
|-17.16%
|60 يوم
|$ +0.1699272400
|+10.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.75%
-23.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IDOGE إلى AUD
A$2.703
|1 IDOGE إلى GBP
￡1.343
|1 IDOGE إلى EUR
€1.615
|1 IDOGE إلى USD
$1.7
|1 IDOGE إلى MYR
RM7.65
|1 IDOGE إلى TRY
₺59.84
|1 IDOGE إلى JPY
¥266.067
|1 IDOGE إلى RUB
₽174.76
|1 IDOGE إلى INR
₹144.398
|1 IDOGE إلى IDR
Rp27,419.351
|1 IDOGE إلى PHP
₱100.028
|1 IDOGE إلى EGP
￡E.86.513
|1 IDOGE إلى BRL
R$10.336
|1 IDOGE إلى CAD
C$2.431
|1 IDOGE إلى BDT
৳202.317
|1 IDOGE إلى NGN
₦2,631.566
|1 IDOGE إلى UAH
₴71.009
|1 IDOGE إلى VES
Bs86.7
|1 IDOGE إلى PKR
Rs471.291
|1 IDOGE إلى KZT
₸889.117
|1 IDOGE إلى THB
฿58.14
|1 IDOGE إلى TWD
NT$55.471
|1 IDOGE إلى CHF
Fr1.513
|1 IDOGE إلى HKD
HK$13.209
|1 IDOGE إلى MAD
.د.م17.034