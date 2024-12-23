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سعر Internet Doge (IDOGE) المباشر لليوم هو USD 1.7 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M . يتم تحديث سعر IDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Internet Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K - تغيير سعر Internet Doge خلال اليوم هو -1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Internet Doge (IDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ -0.03036001322803 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ -0.2918293100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ +0.1699272400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.03036001322803 -1.75% 30 يوم $ -0.2918293100 -17.16% 60 يوم $ +0.1699272400 +10.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Internet Doge (IDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 24 ساعة مرتفع $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 عالية طوال الوقت $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

معلومات سوق Internet Doge (IDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: