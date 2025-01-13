سعر Windoge98 (EXE)
سعر Windoge98 (EXE) المباشر لليوم هو USD 0.587901. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Windoge98 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.90K
- تغيير سعر Windoge98 خلال اليوم هو -6.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Windoge98 مقابل USD هو $ -0.0390901071313715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Windoge98 مقابل USD هو $ -0.0202394913 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Windoge98 مقابل USD هو $ -0.1001412338 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Windoge98 مقابل USD هو $ -0.273644741252624 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0390901071313715
|-6.23%
|30 يوم
|$ -0.0202394913
|-3.44%
|60 يوم
|$ -0.1001412338
|-17.03%
|90 يوم
|$ -0.273644741252624
|-31.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Windoge98: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-6.23%
-37.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Windoge 98 is a nostalgic take on memecoins, designed as in ICRC-1 token on the Internet Computer (IC), This token is a nod to the Windows 98 operating system many of us grew up on, blending the world of classic computing and 90's aesthetics with state of the art blockchain technology. We are developing governance and onboarding dApps for the Internet Computer.
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