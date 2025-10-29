معلومات سعر PHASMA (PHASMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000365 $ 0.00000365 $ 0.00000365 24 ساعة منخفض $ 0.00000409 $ 0.00000409 $ 0.00000409 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000365$ 0.00000365 $ 0.00000365 24 ساعة مرتفع $ 0.00000409$ 0.00000409 $ 0.00000409 عالية طوال الوقت $ 0.00009469$ 0.00009469 $ 0.00009469 أدنى سعر $ 0.0000035$ 0.0000035 $ 0.0000035 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -6.61% تغير السعر (7 أيام) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +0.43%

سعر PHASMA (PHASMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000373. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHASMA بين أدنى سعر $ 0.00000365 وأعلى سعر $ 0.00000409، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHASMA على الإطلاق هو $ 0.00009469، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000035.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHASMA +0.43% على مدار الساعة الماضية، -6.61% على مدار 24 ساعة، و +0.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PHASMA (PHASMA)

القيمة السوقية $ 79.00K$ 79.00K $ 79.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 92.11K$ 92.11K $ 92.11K إمداد دورة التداول 21.16B 21.16B 21.16B إجمالي العرض 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PHASMA هي $ 79.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHASMA يبلغ 21.16B، مع إجمالي عرض 24669800000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.11K.