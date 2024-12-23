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سعر Draggin Karma Points (DKP) المباشر لليوم هو USD 0.00273182 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.90M . يتم تحديث سعر DKP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Draggin Karma Points الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.30K - تغيير سعر Draggin Karma Points خلال اليوم هو -2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.99B

أداء سعر Draggin Karma Points (DKP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Draggin Karma Points مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Draggin Karma Points مقابل USD هو $ -0.0007130798 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Draggin Karma Points مقابل USD هو $ -0.0003481690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Draggin Karma Points مقابل USD هو $ -0.001563996096162685 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.34% 30 يوم $ -0.0007130798 -26.10% 60 يوم $ -0.0003481690 -12.74% 90 يوم $ -0.001563996096162685 -36.40%

تحليل سعر Draggin Karma Points (DKP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Draggin Karma Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00266029$ 0.00266029 $ 0.00266029 24 ساعة مرتفع $ 0.00279752$ 0.00279752 $ 0.00279752 عالية طوال الوقت $ 0.00516918$ 0.00516918 $ 0.00516918 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -2.34% تغير السعر (7 أيام) -15.84%

معلومات سوق Draggin Karma Points (DKP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: