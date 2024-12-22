سعر MSQ Cycle Burn (BURN)
سعر MSQ Cycle Burn (BURN) المباشر لليوم هو USD 0.12739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر BURN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MSQ Cycle Burn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.30K
- تغيير سعر MSQ Cycle Burn خلال اليوم هو -8.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.20M
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خلال اليوم، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ -0.0112998020208301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ +0.0335481055 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ +0.1173928786 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0112998020208301
|-8.14%
|30 يوم
|$ +0.0335481055
|+26.33%
|60 يوم
|$ +0.1173928786
|+92.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MSQ Cycle Burn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-8.14%
-30.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.
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