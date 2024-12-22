احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BURN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BURN.

سعر MSQ Cycle Burn (BURN) المباشر لليوم هو USD 0.12739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر BURN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MSQ Cycle Burn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.30K - تغيير سعر MSQ Cycle Burn خلال اليوم هو -8.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.20M

أداء سعر MSQ Cycle Burn (BURN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ -0.0112998020208301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ +0.0335481055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ +0.1173928786 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MSQ Cycle Burn مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0112998020208301 -8.14% 30 يوم $ +0.0335481055 +26.33% 60 يوم $ +0.1173928786 +92.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MSQ Cycle Burn (BURN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MSQ Cycle Burn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.126854$ 0.126854 $ 0.126854 24 ساعة مرتفع $ 0.146891$ 0.146891 $ 0.146891 عالية طوال الوقت $ 0.381765$ 0.381765 $ 0.381765 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -8.14% تغير السعر (7 أيام) -30.99%

معلومات سوق MSQ Cycle Burn (BURN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: