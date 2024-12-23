سعر Gold DAO (GLDGOV)
سعر Gold DAO (GLDGOV) المباشر لليوم هو USD 0.03751959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.29M. يتم تحديث سعر GLDGOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gold DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.62K
- تغيير سعر Gold DAO خلال اليوم هو -5.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 701.53M
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خلال اليوم، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.00217535377191732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.0147829323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.0085145869 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.014984183282324695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00217535377191732
|-5.48%
|30 يوم
|$ -0.0147829323
|-39.40%
|60 يوم
|$ -0.0085145869
|-22.69%
|90 يوم
|$ -0.014984183282324695
|-28.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
-5.48%
-24.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
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