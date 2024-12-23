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سعر Gold DAO (GLDGOV) المباشر لليوم هو USD 0.03751959 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.29M . يتم تحديث سعر GLDGOV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gold DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.62K - تغيير سعر Gold DAO خلال اليوم هو -5.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 701.53M

أداء سعر Gold DAO (GLDGOV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.00217535377191732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.0147829323 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.0085145869 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold DAO مقابل USD هو $ -0.014984183282324695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00217535377191732 -5.48% 30 يوم $ -0.0147829323 -39.40% 60 يوم $ -0.0085145869 -22.69% 90 يوم $ -0.014984183282324695 -28.53%

تحليل سعر Gold DAO (GLDGOV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02589286$ 0.02589286 $ 0.02589286 24 ساعة مرتفع $ 0.04056091$ 0.04056091 $ 0.04056091 عالية طوال الوقت $ 0.087434$ 0.087434 $ 0.087434 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -5.48% تغير السعر (7 أيام) -24.48%

معلومات سوق Gold DAO (GLDGOV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: